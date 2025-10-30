"Красный Крест" получил два гроба с останками похищенных и следует на встречу с ЦАХАЛом

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что представители МККК сообщили о получении двух гробов с останками, предположительно, израильских заложников. Машины "Красного Креста" следуют к оговоренному месту встречи с ЦАХАЛом на территории сектора.

ХАМАС обязан сделать все возможное, чтобы вернуть тела всех 13 оставшихся в секторе Газы заложников.