30 октября 2025
Израиль

"Красный Крест" получил два гроба с останками похищенных и следует на встречу с ЦАХАЛом

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 октября 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 16:49
"Красный Крест" получил два гроба с останками похищенных и следует на встречу с ЦАХАЛом
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что представители МККК сообщили о получении двух гробов с останками, предположительно, израильских заложников. Машины "Красного Креста" следуют к оговоренному месту встречи с ЦАХАЛом на территории сектора.

ХАМАС обязан сделать все возможное, чтобы вернуть тела всех 13 оставшихся в секторе Газы заложников.

Израиль
