Внимание, розыск: пропала 13-летняя Иска Шалом из Лода

время публикации: 30 октября 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 11:52
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней, жизни и здоровью которой угрожает опасность. Пропала Иска Шалом из Лода, девочке около 13 лет. В последний раз ее видели в среду днем, 29 октября, в Лоде, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, темные волосы, карие глаза. Была одета в синюю футболку с символом школы "Бейт-Яаков", черную юбку, белые носки. Могла взять с собой черную куртку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Лода по телефону 08-9772444.

