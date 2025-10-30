Полиция располагает данными, что Томер-Йерушалми распорядилась опубликовать "слив"

Спустя сутки после сообщения о начале уголовного расследования по факту публикации предположительно снятого на территории изолятора "Сде-Тейман" видео публикуются первые подробности о расследовании.

В частности, журналист "Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщает, что у следствия имеются доказательства того факта, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми отдала распоряжение о передаче следственных материалов журналистам, и за несколько часов до выхода сюжета на 12 канале ИТВ она была уведомлена о готовящейся публикации.

Напомним, летом прошлого года военная полиция задержала нескольких бойцов подразделения 100, которое несет ответственность за обеспечение безопасности и охрану заключенных террористов, по подозрению в нападении и непристойных действиях в отношении задержанного боевика "Нухбы".

Арест вызвал шквал возмущения, сотни граждан, включая депутатов Кнессета от правого лагеря, прибыли к базе "Сде-Тейман", и некоторые даже прорвались на ее территорию, пытаясь воспрепятствовать задержанию.

Вскоре после этого 12 канал ИТВ опубликовал видезапись из изолятора, на которой, по утверждению авторов, видны действия солдат во время инцидента. Против пятерых военнослужащих были поданы обвинительные заключения.

В период скандала правозащитники, семьи погибших военнослужащих и депутаты Кнессета неоднократно требовали о расследовании факта утечки следственной информации, искаженное изложение которой повлияло на ход расследования и сформировало негативное общественное мнение.

Лишь после смены главы ШАБАКа "появилась новая информация", и юридическая советница правительства отдала распоряжение начать уголовное расследование по факту утечки следственных материалов из "Сде-Тейман. Главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала просьбу об отпуске на время разбирательств.