Израиль

Двое жителей Холона будут обвинены в работе на иранские спецслужбы

Иран
Полиция
ШАБАК
Расследование
Война с Ираном
время публикации: 30 сентября 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 16:18
Двое жителей Холона будут обвинены в работе на иранские спецслужбы
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Израиля и ШАБАК сообщают о задержании 26-летнего Маора Крингеля из Холона по подозрению в выполнении заданий иранских спецслужб.

Судя по официальному сообщению, он был арестован в августе по подозрению в контактах с иранскими разведывательными службами и выполнении их заданий.

Расследование показало, что с начала 2025 года Маор Крингель контактировал с иранскими разведывательными службами. По заданию иранских кураторов он фотографировал военные базы и общественные места в Израиле, и даже во время войны "Народ как лев" в июне 2025 года сам просил иранцев дать ему дополнительные задания. В обмен на это он получал оплату в криптовалюте.

Маор Крингель пытался вербовать других людей для выполнения заданий иранской разведки. В ходе расследования был арестован еще один подозреваемый, 26-летний Таль Амрам, житель Холона, по подозрению в контакте с иностранным агентом и выполнении заданий по его указанию.

30 сентября против Маора Крингеля и Таля Амрама было подано исковое заявление. Ожидается, что прокуратура представит обвинительное заключение в ближайшие дни.

Израиль
