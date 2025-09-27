Полиция предупреждает: тысячи израильтян получили телефонные звонки от иранских спецслужб
время публикации: 27 сентября 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 22:36
В течение субботы полиция получила сотни жалоб от израильтян на телефонные звонки с незнакомых номеров с предложением работы на иранские спецслужбы. Злоумышленники звонят с израильских номеров, начинающихся с 03-6817*** и 03-3067***.
В полиции считают, что цель звонков – создание паники среди населения в военное время, а также попытки иранских спецслужб завербовать израильских граждан для сбора информации и выполнения заданий.
Правоохранительные органы призвали граждан сообщать о таких звонках в службу экстренного вызова полиции 100, заблокировать подозрительные номера, а в случае ответа на звонок не выполнять никаких инструкций.
