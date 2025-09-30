В Газе ликвидирован боевик "Нухбы", причастный к гибели прапорщика ЦАХАЛа Галеба Слимана аль Насасры

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают ликвидацию террористов, участвовавших 7 октября 2023 года во вторжении на территорию Израиля. 30 сентября было разрешено к публикации, что в начале сентября в секторе Газы был ликвидирован боевик, причастный к гибели прапорщика Галеба Слимана аль Насасры, следопыта Северной бригады дивизии Газы.

9 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК под руководством командования Южного военного округа ликвидировали Мухаммада Рашида Мухаммада Масри, командира подразделения "Нухба" в батальоне "Байт-Ханун" террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы.

По данным израильских спецслужб, 19 апреля 2025 года Масри участвовал в атаке на израильские силы в Байт-Хануне, в результате которой погиб следопыт Северной бригады дивизии Газы Галеб Слиман аль Насасра, а также были тяжело ранены боевая офицер, санитарка и следопыт 414 батальона Северной бригады.