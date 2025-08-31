В Акко был убит 30-летний Мухаммад Натур, это третье убийство за сутки

30-летний Мухаммад Натур был застрелен ранее в воскресенье на рынке в Акко. Полиция расследует мотивы и обстоятельства убийства. Сообщается, что личность убитого была известна полиции в связи с совершенными им правонарушениями.

Натур стал третьим за сутки убитым представителем арабского сектора, и 155-м убитым арабом с начала 2025 года. В субботу вечером в Умм эль-Фахме был застрелен 70-летний Фарсан Махаджане, и околло полуночи в Тайбе был убит мужчина в возрасте около 40 лет.