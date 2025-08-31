x
Израиль

В секторе Газы самолет ВВС Израиля сбросил бомбу рядом с позицией ЦАХАЛа

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 31 августа 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 19:07
В секторе Газы самолет ВВС Израиля сбросил бомбу рядом с позицией ЦАХАЛа
AP Photo/Leo Correa

Военный корреспондент "Кан" Кармела Менаше сообщила, что из-за технической неисправности самолет ВВС Израиля сбросил боеприпас, не долетев до цели примерно пять километров.

Бомба взорвалась в 300 метрах от укрепленного пункта ЦАХАЛа. В результате этого инцидента не было пострадавших.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что инцидент расследуется.

