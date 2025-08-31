В секторе Газы самолет ВВС Израиля сбросил бомбу рядом с позицией ЦАХАЛа

Военный корреспондент "Кан" Кармела Менаше сообщила, что из-за технической неисправности самолет ВВС Израиля сбросил боеприпас, не долетев до цели примерно пять километров.

Бомба взорвалась в 300 метрах от укрепленного пункта ЦАХАЛа. В результате этого инцидента не было пострадавших.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что инцидент расследуется.