Убийство на рынке в Акко: застрелен молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер в 16:56 поступило сообщение о пострадавшем в результате вооруженного нападения на рынке в Акко. Фельдшеры и парамедики, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет без признаков жизни.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. На месте работают следователи и криминалоги, которые собирают улики и показания свидетелей.