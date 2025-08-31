x
31 августа 2025
Израиль

Убийство на рынке в Акко: застрелен молодой мужчина

Убийства
Криминал в арабском секторе
время публикации: 31 августа 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 17:26
Убийство на рынке в Акко: застрелен молодой мужчина
Flash90. Фото: Дж.Новоминский

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер в 16:56 поступило сообщение о пострадавшем в результате вооруженного нападения на рынке в Акко. Фельдшеры и парамедики, прибыв на место происшествия, обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет без признаков жизни.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. На месте работают следователи и криминалоги, которые собирают улики и показания свидетелей.

Израиль
