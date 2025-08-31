Правительство утвердило секвестр бюджетов министерств на охрану школ и детских садов

В последний момент перед началом учебного года правительство утвердило горизонтальное сокращение бюджета всех министерств на 0,6%, чтобы перевести высвобожденные средства на финансирование охраны учебных заведений. Без этого министр просвещения Йоав Киш и центр местной власти угрожали сорвать начало нового учебного года.

Средства на охрану входили в бюджет министерства национальной безопасности. Во время короткого ухода Итамара Бен-Гвира с поста министра, получивший портфель на хранение Хаим Кац объявил, что не хочет, чтобы охрана школ была в ведении его министерства, и предпочитает использовать деньги для других нужд. Кац обязался, что когда найдется орган, который возьмет на себя ответственность за охрану школ, он вернет деньги из своих источников.

Однако затем Бен-Гвир вернулся в правительство и в МВБ, потратив выделенные деньги на другие нужды, и отказавшись выполнять обязательство Каца изыскать другой бюджетный источник для финансирования охраны школ.

В министерстве финансов выступали категорически против секвестра, подчеркивая, что это плохое решение, наносящее ущерб функционированию министерств, однако Киш поддержал позицию Бен-Гвира и с учетом нехватки времени минфину пришлось уступить.

Сам Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение о секвестре так: "Не будет ситуации, когда израильским школьникам придется начинать учебный год без охраны учебных заведений. Я боролся – и у нас все получилось".