В округе Дан в результате ДТП пострадали мотоциклист и мужчина, ехавший на электровелосипеде

На границе Тель-Авива и Холона произошло столкновение мотоциклиста и электрического велосипеда. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Мужчина, ехавший на электрическом велосипеде, получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Вольфсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.