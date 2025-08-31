В округе Дан в результате ДТП пострадали мотоциклист и мужчина, ехавший на электровелосипеде
время публикации: 31 августа 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 17:43
На границе Тель-Авива и Холона произошло столкновение мотоциклиста и электрического велосипеда. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Мужчина, ехавший на электрическом велосипеде, получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу "Вольфсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
