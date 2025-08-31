x
31 августа 2025
Израиль

Задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины в Тайбэ

Криминал в арабском секторе
Убийства
Расследование
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:40
Задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины в Тайбэ
Flash90

Стало известно о задержании двух подозреваемых, жителей Тайбэ примерно 30 лет, по подозрению в убийстве 41-летнего Мутасэма Насирата.

Задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

Около полуночи в Тайбэ в результате нападения с применением огнестрельного оружия был смертельно ранен 41-летний мужчина. В критическом состоянии его доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где была констатирована смерть этого человека.

Израиль
