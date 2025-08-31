Задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины в Тайбэ

Стало известно о задержании двух подозреваемых, жителей Тайбэ примерно 30 лет, по подозрению в убийстве 41-летнего Мутасэма Насирата.

Задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

Около полуночи в Тайбэ в результате нападения с применением огнестрельного оружия был смертельно ранен 41-летний мужчина. В критическом состоянии его доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где была констатирована смерть этого человека.