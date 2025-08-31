Житель Эйлата, признавшийся в убийстве сына 50 лет назад, отправится домой

Прокуратура и полиция заключили соглашение об освобождении под домашний арест 88-летнего Эшера Гольдштейна, который около двух недель назад признался в убийстве своего пятилетнего сына Саара, совершенном, со слов подозреваемого, в 1974 году.

Эшер Гольдштейн тяжело болен, и его болезнь находится в терминальной стадии. В соответствии с условиями соглашения, ему запрещено покидать Эйлат, однако он может передвигаться по городу. В дальнейшем будет решено, будет ли выдвинуто против него обвинительное заключение.

Напомним, Эшер Гольдштейн явился в полицию и сообщил, что в 1974 году утопил в Красном море своего пятилетнего сына Саара, страдавшего детским церебральным параличом. По словам Гольдштейна, он сделал это из жалости, поскольку хотел прекратить страдания мальчика. В 1974 году полиция сочла, что маленький Саар утонул, и криминальных причин в его смерти тогда не нашли.

Через два года, в 1976 году, Эшер Гольдштейн убил свою жену и срежиссировал ДТП. Мотивом было получение страховки за ее жизнь. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 16 годам тюремного заключения, из которых он отбыл 11 лет и был освобожден досрочно.

Отметим, что Гольдштейн на одном из последующих допросов отменил свое признание и заявил, что не убивал сына. Тем не менее, в полиции и в прокуратуре склонны считать, что его признание в содеянном было правдивым. Однако едва ли он предстанет перед судом: это связано и со сроком давности преступления, и с тяжелым состоянием подозреваемого.