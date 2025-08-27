x
Заявивший об утоплении сына в 1974 году мужчина на суде отменил свое признание

время публикации: 27 августа 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 17:51
88-летний Эшер Гольдштейн, который несколько дней назад признался в убийстве своего пятилетнего сына Саара в 1974 году, более пятидесяти лет назад, на судебном заседании о продлении срока его содержания под стражей внезапно отказался от своих показаний. Тем не менее, суд принял решение продлить срок его предварительного ареста на шесть дней.

Дело о гибели пятилетнего Саара Гольдштейна было возвращено на повторное расследование после того, как его 88-летний в настоящий момент смертельно больной отец явился в полицию и сообщил, что утопил сына в 1974 году в Красном море. Он заявил, что сделал это из жалости, поскольку мальчик был инвалидом.

Через два года, в 1976 году, Эшер Гольдштейн убил свою жену и срежиссировал ДТП. Мотивом было получение страховки за ее жизнь. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 16 годам тюремного заключения. Несколько дней назад он явился в полицию и заявил, что хочет "очистить свою совесть перед смертью" и признался в убийстве сына.

