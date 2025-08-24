Пожилой житель Эйлата задержан по подозрению в том, что он утопил пятилетнего сына в 1974 году
время публикации: 24 августа 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 09:01
Полиция Израиля сообщает о возобновлении расследования обстоятельств гибели пятилетнего мальчика в 1974 году в Эйлате.
По версии следствия, ребенка утопил в море его отец.
Задержан подозреваемый в убийстве, сейчас ему около 80 лет.
Сегодня, 24 августа, подозреваемый предстанет перед мировым судом Эйлата. Будет подано ходатайство о продлении срока содержания его под стражей.