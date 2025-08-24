Пожилой житель Эйлата задержан по подозрению в том, что он утопил пятилетнего сына в 1974 году

Полиция Израиля сообщает о возобновлении расследования обстоятельств гибели пятилетнего мальчика в 1974 году в Эйлате.

По версии следствия, ребенка утопил в море его отец.

Задержан подозреваемый в убийстве, сейчас ему около 80 лет.

Сегодня, 24 августа, подозреваемый предстанет перед мировым судом Эйлата. Будет подано ходатайство о продлении срока содержания его под стражей.