24 августа 2025
Израиль

Пожилой житель Эйлата задержан по подозрению в том, что он утопил пятилетнего сына в 1974 году

Полиция
Расследование
Эйлат
время публикации: 24 августа 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 09:01
Полиция Израиля сообщает о возобновлении расследования обстоятельств гибели пятилетнего мальчика в 1974 году в Эйлате.

По версии следствия, ребенка утопил в море его отец.

Задержан подозреваемый в убийстве, сейчас ему около 80 лет.

Сегодня, 24 августа, подозреваемый предстанет перед мировым судом Эйлата. Будет подано ходатайство о продлении срока содержания его под стражей.

