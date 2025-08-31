x
31 августа 2025
31 августа 2025
Израиль

"Граффитиман" из Иерусалима вновь арестован за попытку написать о "Холокосте в Газе"

Газа
Война "Железные мечи"
Полиция
Иерусалим
время публикации: 31 августа 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 14:46
"Граффитиман" из Иерусалима вновь арестован за попытку написать о "Холокосте в Газе"
Пресс-служба полиции Израиля

В третий раз за последние три недели полиция арестовала 27-летнего жителя Иерусалима, наносящего надписи "В Газе происходит Холокост" (יש שואה בעזה) в разных районах города.

На сей раз "граффитиман" был задержан с плакатом о "Холокосте в Газе" при попытке написать тот же текст краской на тротуаре в районе трамвайной станции в Иерусалиме.

11 августа тот же человек был задержан за аналогичное преступление – тогда он нанес такие же граффити на Стену Плача неподалеку от Магрибских ворот, ведущих на Храмовую гору, и еще в нескольких местах в центре города, в том числе на стене Большой синагоги. После ареста он был освобожден по решению суда из-под стражи на строгих ограничительных условиях. Однако нарушил постановление суда и вновь совершил акт вандализма.

26 августа его снова задержали по подозрению в нанесении граффити "В Газе происходит Холокост" на Храм Гроба Господня в Старом городе. При повторном аресте у подозреваемого была изъята емкость с краской, которая использовалась для нанесения граффити. Задержанный был доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей, но вскоре его отпустили на ограничительных условиях.

Израиль
