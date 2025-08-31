За неделю в Иудее и Самарии задержаны десять подозреваемых в терроре, конфисковано оружие

Полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны десять подозреваемых в терроре, конфискованы десятки единиц оружия и взрывных устройств.

Помимо прочего, конфискованы автоматические винтовки М4 и М16, пистолеты различных типов, дробовик и самодельное оружие, четыре самодельные бомбы и одна бомба заводского производства.

Операции проводились в окрестностях Ариэля, в Хевроне, в Байт-Уммаре, в Ятте, в Бейт-Джалле (к югу от Иерусалима).