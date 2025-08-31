x
31 августа 2025
Израиль

БАГАЦ запретил досматривать содержимое телефонов без судебного ордера

Судебные решения
Полиция
Расследование
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 31 августа 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:30
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал постановление, согласно которому полиция не имеет полномочий проверять содержимое мобильных телефонов или компьютеров без постановления суда.

Согласно постановлению судьи Ноама Солберга, даже согласие подозреваемого не наделяет полицию таким правом.

Глава Верховного суда Ицхак Амит, его заместитель Ноам Солберг и судья Давид Минц постановили, что решение, отменяющее полномочия, которые имеет сегодня полиция, вступит в силу через 18 месяцев. Этот срок предоставлен правительству для того, чтобы была возможность упорядочить новые правила в законе.

Речь идет о вердикте по апелляции, поданной общественной адвокатурой против правил, которые обосновывали действия полиции и прокуратуры.

Согласно вердикту суда, "и с целью защиты прав человека, и с целью соблюдения принципа разделения властей, необходимо обеспечить соблюдение всех законных и административных норм, касающихся таких вопросов, как расследование и обыск".

