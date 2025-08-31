Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 31 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-29, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-33, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-субботу – без существенных изменений.