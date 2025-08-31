ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию пресс-секретаря ХАМАСа Хадифы Кахлута (Абу Убайды)

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала совместное с Общей службой безопасности (ШАБАК) заявление о подтверждении факта ликвидации руководителя пропагандистского аппарата террористической организации ХАМАС, официального представителя боевого крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" Хадифы Кахлута, известного под именем "Абу Убайда".

Террорист был уничтожен в субботу в рамках совместной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа, ликвидация стала возможна благодаря точной разведывательной информации о местоположении Кахлута, собранной ШАБАКом и военной разведкой.

Абу Убайда был одним из последних высокопоставленных активистов военного крыла ХАМАСа, выживших с 7 октября 2023 года. В течение последних десяти лет он отвечал за пропагандистский аппарат "Бригад Изаддина аль-Касама", курировал пресс-службы в бригадах и батальонах группировки, отвечал за координацию между политическими пресс-службами и военным крылом и являлся одной из наиболее высоких фигур в определении пропагандистской политики.

Он был "лицом" террористической организации ХАМАС, и в рамках этой роли распространял террористическую пропаганду группировки для влияния на население Газы и сторонников ХАМАСа по всему Ближнему Востоку, а также во всем мире. Он также руководил психологическим террором ХАМАСа как до войны, так и на протяжении войны.

Пропагандистский аппарат ХАМАСа под командованием Хадифы Кахлута несет ответственность за широкое распространение ужасов резни 7 октября при помощи документальных материалов, снятых террористами ХАМАСа. Кахлут также несет ответственность за создание и распространение подстрекательских видео в арабском мире и среди палестинской общественности.

В ходе войны Кахлон и его люди занимались созданием и распространением видео психологического террора с гражданскими и военнослужащими, похищенными 7 октября и удерживаемыми террористами в секторе Газы.

Вечером 30 августа ЦАХАЛ и ШАБАК сообщали, что израильские ВВС предприняли попытку ликвидации одного из ключевых террористов ХАМАСа в районе города Газа. Перед нанесением удара были приняты меры, призванные минимизировать вероятность нанесения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, дополнительных разведданных и воздушного наблюдения.

25 октября 2023 года ЦАХАЛ впервые назвал истинное имя "Абу Убайды" – многолетнего спикера "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама". Его имя: Хадифа Кахлут. Тогда же он был обозначен как одна из целей для ликвидации.

Именно "Абу Убайда" 7 октября 2023 года объявил о похищении сотен израильтян – после того, как пленники были доставлены в сектор Газы. Он регулярно выступал с самыми агрессивными заявлениями в адрес Израиля.

"Абу Убайда" являлся "представителем "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" с 2006 года. Не исключено, что под этим именем выступал не только Хадифа Кахлут. Но в последние годы это точно был он.