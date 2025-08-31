x
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Подписан приказ о разрушении квартиры террориста, причастного к убийству 12-летнего израильтянина

Пресс-служба ЦАХАЛа
Теракт
время публикации: 31 августа 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 11:22
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером в субботу, 30 августа, был подписан приказ о разрушении квартиры, в которой проживал террорист Табэт Мухаммад Масалма, участвовавший в нападении 11 декабря 2024 года, в результате которого был убит 12-летний израильтянин Йегошуа Аарон Тувия Симха.

Дом другого участника нападения, Изз ад-Дина Масалмы, был разрушен в деревне Байт-Ауа, к юго-западу от Хеврона, 17 июня 2025 года.

11 декабря 2024 года террористы обстреляли израильский автобус на 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала (к югу от Иерусалима), ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. Несмотря на то, что в автобусе находились раненые, водитель продолжил движение до КПП "Менарот", где его ждали "скорые". Террористы скрылись. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате теракта были ранены четыре человека, из них двое, ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения, еще два человека получили порезы разлетевшимися осколками стекол. Спасти ребенка им не удалось, 12-летний Йегошуа Аарон Тувия Симха скончался.

Непосредственным исполнителем теракта считался Изз ад-Дин Масалма. Были задержаны еще трое подозреваемых, в том числе Табэт Мухаммад Масалма. Считалось, что они были сообщниками, но непосредственного участия в нападении не принимали. По всей видимости, в ходе следствия подозрения в отношении Табэта Масалмы усилились.

