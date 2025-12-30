Итоги переговоров Нетаниягу и Трампа: ХАМАС должен разоружиться, Ирану следует остановиться

Судя по официальным заявлениям и публикациям СМИ, ключевой темой переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа была следующая фаза урегулирования в Газе. Трамп заявил, что переход к следующему этапу должен быть ускорен, но при этом он настаивает на разоружении ХАМАСа в кратчайшие сроки.

Трамп подтвердил, что на встрече речь шла о разоружении ХАМАСа: "ХАМАСу будет выделено очень мало времени на разоружение. Если этого не произойдет, они дорого за это заплатят. Но мы не хотели бы этого. Они должны разоружиться в довольно короткий срок".

Издание "Исраэль а-Йом" пишет: Трамп сообщил Нетаниягу, что 15 января 2026 года намерен объявить о запуске своего плана "дня после" в Газе, включая создание международной структуры надзора. Было отмечено, что гражданская администрация "должна быть сформирована в ближайшие недели". Издание отмечает, что Нетаниягу публично не возражал против этих тезисов, хотя израильская сторона скептически относится к перспективе скорой реализации этих планов.

Израильские СМИ подчеркивают, что в ходе переговоров Трамп дал "зеленый свет" поддержке израильских действий против Ирана в случае продолжения иранцами работ по ракетной программе или ядерным проектам, а также заявил, что США "придется" реагировать, если Тегеран попытается восстановить военный потенциал.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Иудее и Самарии. В этом вопросе, как отметил Трамп, нет согласия "на 100%". На пресс-конференции после переговоров Трамп, отвечая на вопрос о действиях Израиля в Иудее и Самарии и о том, не подрывает ли насилие со стороны поселенцев мирный процесс, сказал, что между ним и Нетаниягу существуют разногласия по Западному берегу. При этом он выразил уверенность, что по спорным вопросам удастся договориться. "Он поступит правильно", – сказал Трамп, указав на Нетаниягу.

Отдельно обсуждалась Турция: Трамп сказал, что рассматривает вопрос продажи истребителей пятого поколения F-35 Анкаре, заверив, что турки никогда не применят эту авиацию против Израиля. Однако в израильском руководстве негативно относятся к перспективе получения Турцией новейших истребителей. На вопрос о возможном участии Турции в международных силах по стабилизации Трамп ответил, что не против участия Эрдогана, "но многое зависит от Биби".

Отвечая на вопрос о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, который назвал Нетаниягу "Гитлером", Трамп сказал: "Я знаю Эрдогана, он мой хороший друг. Я ему доверяю и уважаю его, Биби тоже уважает его, между ними не будет проблем". Он также отметил, что Эрдоган помог избавиться от Асада в Сирии, "и Биби с этим согласен".

Биньямин Нетаниягу, отвечая на вопрос об отношениях с Сирией, сказал: "В наших интересах, чтобы у нас был мир на границе с Сирией. Мы хотим убедиться, что граница будет безопасной, без террористов".

Президент США во время встречи повторил, что он надеется, что уголовные дела против Биньямина Нетаниягу будут прекращены. "Биби герой войны, он должен быть помилован. Я разговаривал с президентом Ицхаком Герцогом, и он ответил, что процесс идет", – сказал он. Позже, комментируя слова Трампа о прекращении суда над Нетаниягу, из канцелярии президента Израиля передали: "После подачи прошения о помиловании Герцог не разговаривал с Трампом".