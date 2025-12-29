x
29 декабря 2025
Израиль

Ривлин по поводу помилования Нетаниягу: "Только после приговора"

время публикации: 29 декабря 2025 г., 13:59
Ривлин по поводу помилования Нетаниягу: "Только после приговора"
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший президент Израиля Реувен Ривлин резко высказался против предоставления помилования премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Выступая на ежегодной конференции Израильского института демократии, десятый президент страны подверг сомнению полномочия его преемника Ицхака Герцога по предоставлению помилования до вынесения судебного решения. "Может ли президент ставить себя в позицию того, кто выносит окончательное решение? На этот вопрос должен ответить суд", – заявил Ривлин.

Он добавил, что, с его точки зрения, ни в коем случае нельзя предоставлять помилование до вынесения судебного вердикта. "Помилование ни в коем случае не может быть заменой или альтернативой судебному решению или обычной судебной процедуре", – добавил Ривлин.

Напомним, что на протяжении многих лет царила напряженность в отношениях между Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаниягу. В политической системе убеждены, что Нетаниягу пытался сорвать избрание Ривлина на пост президента, несмотря на то, что тот баллотировался от фракции "Ликуд".

