Ткума: в "отеф Аза" сейчас на 3000 больше жителей, чем накануне 7 октября 2023 года

Государственное управление по восстановлению (Ткума), подводя итоги 2025 года, сообщило, что в настоящее время в районе "отеф Аза", то есть в населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, проживают примерно 65 тысяч человек – на 3000 больше, чем накануне 7 октября 2023 года.

По данным управления, в регион продолжается приток новых жителей.

В отчете говорится, что в 2025 году в район переехали более 3000 новых жителей, значительная часть из них – в город Сдерот. С 1 сентября сюда приехали также около 1000 молодых людей, а количество школьников в регионе оказалось примерно на 2000 больше, чем в 2023 году.

Более 90% ранее эвакуированных жителей вернулись в свои населенные пункты, и 42 из 47 поселков и кибуцев уже восстановили жизнь на прежних местах. В Сдероте строится около 1000 новых квартир.

При этом отмечается, что часть эвакуированных все еще не вернулась в наиболее пострадавшие кибуцы – Нир-Оз, Беэри, Кфар-Аза, Кисуфим и Холит, где восстановление инфраструктуры и домов продолжается.