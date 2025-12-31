x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 12:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 12:33
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Утвержден план восстановления поселения Са-Нур в северной Самарии

Иудея и Самария
время публикации: 31 декабря 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 11:17
Утвержден план восстановления поселения Са-Нур в северной Самарии
Пресс-служба регионального совета Шомрон. Фото: Рои Хади.

Высший совет по планированию при Гражданской администрации утвердил к депонированию новый генеральный план поселения Са-Нур в северной Самарии, жители которого были эвакуированы в 2005 году.

План включает строительство 126 единиц жилья и создает правовую основу для восстановления поселения, разрушенного около 20 лет назад в ходе реализации "одностороннего размежевания". Ожидается, что план вступит в силу примерно через два месяца, что позволит семьям вернуться в Са-Нур официально, в организованном порядке и при бюджетной поддержке государства.

Это решение стало результатом длительных усилий по планированию и общественной борьбы, которую возглавлял глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, сам являющийся выселенцем из Са-Нур и членом движения "Хомеш – Са-Нур", совместно с министром финансов и министром в министерстве обороны Бецалелем Смотричем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025

14 стран призвали Израиль отказаться от легализации новых поселений
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

В Пурим несколько еврейских семей поселятся на территории поселка Са-Нур
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 декабря 2025

Правительство завершило процесс легализации 19 форпостов и поселков в Самарии