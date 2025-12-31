Утвержден план восстановления поселения Са-Нур в северной Самарии

Высший совет по планированию при Гражданской администрации утвердил к депонированию новый генеральный план поселения Са-Нур в северной Самарии, жители которого были эвакуированы в 2005 году.

План включает строительство 126 единиц жилья и создает правовую основу для восстановления поселения, разрушенного около 20 лет назад в ходе реализации "одностороннего размежевания". Ожидается, что план вступит в силу примерно через два месяца, что позволит семьям вернуться в Са-Нур официально, в организованном порядке и при бюджетной поддержке государства.

Это решение стало результатом длительных усилий по планированию и общественной борьбы, которую возглавлял глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, сам являющийся выселенцем из Са-Нур и членом движения "Хомеш – Са-Нур", совместно с министром финансов и министром в министерстве обороны Бецалелем Смотричем.