31 декабря 2025
31 декабря 2025
31 декабря 2025
31 декабря 2025
Внимание, розыск: пропал 32-летний Давид Дало из Иерусалима

время публикации: 31 декабря 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 15:24
Внимание, розыск: пропал 32-летний Давид Дало из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Давид Дало, в последний раз его видели в больнице "Герцог" в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 185 см, короткие волосы, носит носит много цепочек и серег.

Всех, кто что-либо знает о местоположении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок "Лев а-Бира" по телефону 02-5391550.

