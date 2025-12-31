Внимание, розыск: пропал 32-летний Давид Дало из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 32-летний Давид Дало, в последний раз его видели в больнице "Герцог" в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 185 см, короткие волосы, носит носит много цепочек и серег.

Всех, кто что-либо знает о местоположении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок "Лев а-Бира" по телефону 02-5391550.