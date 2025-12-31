В 2026 году в Израиль ожидается репатриация до 1200 Бней-Менаше

В ходе заседания парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре сообщили, что в соответствии с ноябрьским решением правительства, в новом 2026 году ожидается организованная репатриация в Израиль до 1200 представителей общины Бней-Менаше из штатов Мизорам и Манипур на северо-востоке Индии. По представленным на заседании данным, в Индии продолжают ожидать репатриации около 5000 членов этой общины.

Репатриантов примут у себя Ноф а-Галиль, Кирьят-Ям и другие населенные пункты на севере страны. По прибытии они начнут процедуру гиюра, по завершении которой уже смогут получить гражданство. Решение о приезде и статусе будет зависеть от главного раввина Израиля Давида Йосефа, рекомендаций специалистов, и затем каждое заявление в индивидуальном порядке будет рассмотрено Управлением народонаселения и миграции.

Ожидается, что до марта прибудут 600 Бней-Менаше, и еще одна группа аналогичного размера прибудет в августе-сентябре. Общий бюджет программы репатриации Бней-Менаше оценивается примерно в 90 миллионов шекелей, которые выделят в период с 2025 по 2028 годы.

Председатель комиссии Гилад Карив поприветствовал продвижение алии Бней-Менаше, однако он выразил возмущение из-за отсутствия прогресса по репатриации ожидающих в Эфиопии. На заседании также подчеркивали необходимость заранее подготовить план качественной абсорбции – жилье, занятость, сопровождение семей и работу с молодежью после периода проживания в Центрах абсорбции.