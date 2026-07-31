Трое жителей Бейтар-Илита обвинены в поджоге кафе Bandita в Рамат-Гане

Прокуратура предъявила обвинения 23-летнему Шалому Элиягу Гершлагу, 18-летнему Уриэлю Бен-Абу и 16-летнему подростку в поджоге кафе Bandita в Рамат-Гане. Обвинительное заключение подано в окружной суд Тель-Авива.

По версии следствия, обвиняемые заранее договорились поджечь кафе, расположенное на первом этаже жилого дома. Бен-Абу снял номер в гостинице в Тель-Авиве, после чего трое провели предварительную разведку около заведения. На следующую ночь они надели маскировочную одежду, купили на автозаправке бензин и зажигалку, облили кафе горючим и подожгли его, а затем скрылись.

Всем троим предъявлено обвинение в поджоге. Прокуратура просит оставить их под стражей до завершения судебного разбирательства, отметив, что действия обвиняемых создали реальную угрозу жизни жильцов дома и лишь по счастливой случайности привели только к материальному ущербу.

Ранее полиция сообщала о завершении расследования серии из трех поджогов кафе, совершенных в мае, июне и начале июля. Владелица заведения связывала нападения с тем, что кафе работает по субботам. В обвинительном заключении, о котором сообщила прокуратура, мотив поджога не указан.