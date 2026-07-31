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Израиль

Герту Вилдерсу присвоили звание почетного гражданина Самарии

Иудея и Самария
Нидерланды
время публикации: 31 июля 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 10:57
Герту Вилдерсу присвоили звание почетного гражданина Самарии
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Герту Вилдерсу присвоили звание почетного гражданина Самарии
Фото: Нурит Менис Леви

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган присвоил лидеру нидерландской Партии свободы Герту Вилдерсу звание почетного гражданина Самарии. Церемония состоялась в амфитеатре поселения Ревава во время открытия фестиваля "Альма".

Даган назвал Вилдерса "истинным другом Израиля", который многие годы поддерживает еврейское государство и поселенческое движение. Нидерландский политик заявил, что любит Израиль, чувствует себя в стране как дома и считает происходящее в Самарии "настоящим чудом".

Во время визита Вилдерс посетил Са-Нур, Себастию и Хават-Гилад, где выразил соболезнования семье погибшего Биньяу Меллета. Он провел встречи со спикером Кнессета Амиром Оханой, министром обороны Исраэлем Кацем, главой МИД Гидеоном Сааром и министром строительства Хаимом Кацем.

Израиль
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