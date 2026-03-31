Взрыв ливанского БПЛА в Авивим: пострадали три дома, есть раненый

В результате атаки с помощью ударного беспилотника "Хизбаллы" в поселке Авивим причинен ущерб трем домам.

56-летний рабочий, который работал на крыше здания возле места происшествия в момент тревоги, был отброшен ударной волной, он получил травмы от падения и осколочные ранения. Медики сообщают, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.