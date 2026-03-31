ЦАХАЛ опубликовал предупреждение перед атакой объектов "Хизбаллы" в Дахии

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Дахии перед новыми ударами по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Прежде всего, предупреждение относится к жителям кварталов Харет-Хрейк, Гобейри, Аль-Лейлаки, Аль-Хадас, Бурдж аль-Бараджне, Тахвитат аль-Гадир и Шиях, им предписано немедленно эвакуироваться.