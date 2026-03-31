ВВС Израиля продолжают бить по ракетному комплексу иранского режима. Видео
время публикации: 31 марта 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 13:42
Израильские самолеты завершили очередную ночную волну ударов по объектам военно-промышленного комплекса иранского режима в Тегеране. Среди атакованных целей:
– завод, использовавшийся для литья и снаряжения боевых частей баллистических ракет взрывчатым веществом;
– комплекс исследований и разработок компонентов для современных вооружений и объект по производству компонентов для баллистических ракет;
– объект по производству, исследованию и разработке компонентов для противотанковых ракет, малых ракет класса "земля-воздух" и других видов вооружений.
Параллельно ЦАХАЛ продолжил наносить удары по огневым системам в Тегеране, включая пусковые установки и позиции запуска зенитных ракет.