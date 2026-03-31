ВВС Израиля продолжают бить по ракетному комплексу иранского режима. Видео

Израильские самолеты завершили очередную ночную волну ударов по объектам военно-промышленного комплекса иранского режима в Тегеране. Среди атакованных целей:

– завод, использовавшийся для литья и снаряжения боевых частей баллистических ракет взрывчатым веществом;

– комплекс исследований и разработок компонентов для современных вооружений и объект по производству компонентов для баллистических ракет;

– объект по производству, исследованию и разработке компонентов для противотанковых ракет, малых ракет класса "земля-воздух" и других видов вооружений.

Параллельно ЦАХАЛ продолжил наносить удары по огневым системам в Тегеране, включая пусковые установки и позиции запуска зенитных ракет.