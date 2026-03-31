Закон о призыве: в "Ликуде" формируется оппозиция

На фоне заявления главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута, согласно которому возобновляется обсуждение закона о призыве, в коалиции формируется блоке внутренней оппозиции.

Как сообщает "Маарив", работу по формированию блока координирует замминистра иностранных дел Шарен Аскель. Помимо нее, в эту группу входят депутаты Юлий Эдельштейн, Элиягу Ревиво, Дан Илуз (все от партии "Ликуд"), а также министр по делам алии и интеграции Офир Софер и депутат Кнессета Моше Соломон (оба от партии "Ционут Датит").

Если все они, а также депутаты от фракции "Агудат Исраэль", также возражающие против закона в его нынешнем виде, проголосуют в соответствии со своим мировоззрением, законопроект утвержден не будет.

Напомним, что накануне глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут заявил, что в координации с премьер-министром Биньямином Нетаниягу инициирует проведение пакета законопроектов, связанных с увеличением личного состава ЦАХАЛа. Речь идет о трех законопроектах – закон о призыве, закон о продлении срока службы и закон о льготах для резервистов.