Продолжается операция против "Хизбаллы" на юге Ливана: уничтожены десятки боевиков

Бойцы 7-й бригады и бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии продолжают действовать в Ливане, где они находятся уже несколько недель.

За последние сутки на юге Ливана были ликвидированы десятки боевиков, пытавшихся устроить засады на израильские силы. Один из боевиков с гранатометом RPG был замечен, когда готовился открыть огонь по израильским военнослужащим – его уничтожили до того, как он успел выстрелить.

Кроме того, задержан боевик террористической организации "Хизбалла", который вел наблюдение за подразделениями ЦАХАЛа. Задержанный передан для дальнейшего допроса.

Военнослужащие уничтожили склады, в которых были обнаружены крупные тайники с оружием, штабы, подземные шахты и пусковую установку, из которой велся огонь по территории Израиля. Среди найденного оружия и амуниции – военные жилеты, каски и заряженный гранатомет RPG.

Подразделения артиллерии, действующие в этом районе, за последние дни выпустили более 700 снарядов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана.