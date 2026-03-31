За последние 24 часа ЦАХАЛ нанес более 230 ударов по военным объектам Ирана. Видео
время публикации: 31 марта 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 17:28
Армия обороны Израиля сообщила, что за последние сутки израильские ВВС при наведении военной разведки (АМАН) нанесли более 230 ударов по иранским военным объектам, в том числе по готовым к пуску пусковым установкам баллистических ракет и предприятиям по производству вооружений.
Одновременно с этим самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты системы противовоздушной обороны в районе Тегерана.