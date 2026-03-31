Источники в ПА сообщают о поджоге домов и автомобилей поселенцами

Источники в Палестинской автономии сообщили о нападении и поджогах имущества в деревне Тайсер, к востоку от Тубаса.

По предварительной информации, в деревне подожжены несколько легковых автомобилей и несколько домов. Трое местных жителей были ранены в столкновениях.

Палестинская сторона обвиняет в этом нападении израильских поселенцев.

ЦАХАЛ эти сообщения пока не комментирует.