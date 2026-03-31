Кац: "ЦАХАЛ будет контролировать территорию Ливана до Литани"

После окончания войны ЦАХАЛ будет осуществлять военный контроль территории Ливана до реки Литани.

Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, ЦАХАЛ установит линию обороны от ракет и противотанковых снарядов.

"Помимо этого будет категорически запрещено возвращение 600 тысяч жителей южного Ливана в этот район до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность жителей севера. Все дома, прилегающие к границе, будут разрушены, чтобы раз и навсегда снять угрозу, нависшую над жителями севера", - заявил Кац.