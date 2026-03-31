На юге Ливана ранены трое военнослужащих ЦАХАЛа

В понедельник, 30 марта, в ходе наземной операции на юге Ливана, трое бойцов 226-й бригады получили ранения средней тяжести в результате атаки вражеского беспилотника.

В течение нескольких минут силы 146-й дивизии при поддержке 213-й артиллерийской бригады ликвидировали террористов, осуществивших запуск дрона.

Раненые бойцы были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.