В бою на юге Ливана погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге Ливана погибли четверо бойцов разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль".
ИМЕНА ПОГИБШИХ
Капитан Ноам Мадмони, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения.
Сержант Бен Коэн, 21 год, из Лехавима.
Сержант Максим Энтис, 21 год, из Бат-Яма.
Имя четвертого погибшего будет опубликовано позже.
Еще один военнослужащий был тяжело ранен. Двое (боец срочной службы и резервист) получили ранения средней тяжести. Раненые доставлены в больницу.
Семьи уведомлены.
C 28 февраля 2026 года в ходе боевых действий в Ливане погибли десять израильских военнослужащих.
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 935 военнослужащих ЦАХАЛа.
