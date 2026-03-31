В бою на юге Ливана погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге Ливана погибли четверо бойцов разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль".

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Ноам Мадмони, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения.

Сержант Бен Коэн, 21 год, из Лехавима.

Сержант Максим Энтис, 21 год, из Бат-Яма.

Имя четвертого погибшего будет опубликовано позже.

Еще один военнослужащий был тяжело ранен. Двое (боец срочной службы и резервист) получили ранения средней тяжести. Раненые доставлены в больницу.

Семьи уведомлены.

C 28 февраля 2026 года в ходе боевых действий в Ливане погибли десять израильских военнослужащих.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 935 военнослужащих ЦАХАЛа.

