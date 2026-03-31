Тревога в районе границы с Ливаном: ракетные обстрелы и ударные БПЛА

Тревога "Цева Адом" сработала в 13:10 в Шломи и окрестностях в связи с проникновением вражеского беспилотника. Вскоре тревога охватила Рош а-Никру, Бецет и другие населенные пункты региона.

В 13:37 в населенных пунктах у границы с Ливаном вновь сработала ракетная тревога в связи с обстрелом.

В 13:49 в Авивим вновь сработала ракетная тревога.

В 14:28 в кибуце Мисгав-Ам вновь сработала ракетная тревога в связи с обстрелом из Ливана. В 14:32 тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне.

В 14:35 тревога в связи с проникновением вражеского беспилотника сработала в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

В 14:44 в Мисгав-Аме вновь сработала ракетная тревога.

В 14:45 в Кирьят-Шмоне и окрестностях сработала воздушная тревога из-за вторжения БПЛА.