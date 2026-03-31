31 марта 2026
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
31 марта 2026
31 марта 2026
последняя новость: 14:45
31 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Прокуратура обжаловала приговор 82-летней Кэрол Фаслер, уехавшей с места, где она сбила ребенка

Судебные решения
Прокуратура
Суд
время публикации: 31 марта 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 14:06
Прокуратура обжаловала приговор 82-летней Кэрол Фаслер, уехавшей с места, где она сбила ребенка
Государственная прокуратура подала в суд Центрального округа в Лоде апелляцию на излишне мягкое наказание в отношении 82-летней Кэрол Фаслер, которая была признана виновной в том, что сбила четырехлетнего Рафаэля Эдну в Нетании в мае 2023 года и уехала с места ДТП, не проверив состояние ребенка и не вызвав помощи.

Фаслер была приговорена к году тюремного заключения и еще году тюрьмы условно, ее водительские права аннулированы пожизненно. Ее также обязали выплатить семье погибшего мальчика компенсацию в размере 10 тысяч шекелей.

Прокуратура просит суд ужесточить наказание Кэрол Фаслер, поскольку "когда речь идет о тяжком преступлении оставления пострадавшего при осознании произошедшего – и тем более когда последствия столь тяжелы – соображения соразмерности и устрашения должны преобладать над личными обстоятельствами обвиняемых".

По мнению прокуратуры, изложенному в апелляции, назначенное судом по транспортным делам наказание не соответствует тяжести действий обвиняемой, тяжелым и трагическим обстоятельствам происшествия и сложившейся судебной практике.

Также было указано, что суд не принял во внимание тот факт, что Фаслер не взяла на себя ответственность за свои действия, не сэкономила общественное время, доведя судебный процесс до конца, а также пыталась затруднить установление истины. Кроме того, прокуратура обжалует и низкий размер компенсации семье погибшего.

