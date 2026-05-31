Утром 31 мая на 60-й трассе на перекрестке Аль-Лубан в Самарии автомобиль сбил девушку. Пострадавшая в тяжелом состоянии была эвакуирована сотрудниками "Красного Полумесяца".

Судя по имеющимся данным, пострадала жительница Палестинской автономии, учащаяся школы.

Источники в ПА заявляют, что девушка была сбита автомобилем с израильскими номерными знаками.

Информация уточняется.