Юрсоветница обвинила министра юстиции в нарушении закона: он отказывается назначать судей

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила в БАГАЦ свой ответ по поводу просьбы министра юстиции Ярива Левина отложить собрание комиссии по отбору судей.

Юрсоветница утверждает, что отказ Левина назначать судей во все судебные инстанции представляет собой нарушение закона. Баарав-Миара указывает, что "министр юстиции действует для заполнения ставок судей произвольно, а не в соответствии с потребностями судебной системы".

Напомним, на прошлой неделе министр юстиции распорядился об автоматическом продвижении глав мировых судов на должности в суды окружные. евин объявил о решении увеличить число ставок в судах по транспортным и семейным вопросам, а также в судах по делам молодежи. По словам Левина, "это должно повысить уровень услуг, которые оказываются населению". В то же время, Левин заявил, что "не позволит навязать назначение судей Верховного суда".

Это решение было принято за несколько недель до заседания Высшего суда справедливости, на котором должна рассматриваться петиция с требованием обязать Левина созвать комиссию по назначению судей. Министр юстиции отказывается делать это из-за несогласия с представителями судебной системы в комиссии о назначении в Верховный суд кандидатов, которых продвигает глава минюста,