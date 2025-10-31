В результате столкновения автобуса и легковушки на 89-й трассе пострадали два человека
время публикации: 31 октября 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 16:13
На 89-й трассе, недалеко от перекрестка Мерон произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека.
Состояние одной из пострадавших (девушка примерно 20 лет) тяжелое, еще один человек (мужчина примерно 35 лет) получил травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу "Зив".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
