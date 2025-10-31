x
31 октября 2025
|
последняя новость: 17:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 17:28
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате столкновения автобуса и легковушки на 89-й трассе пострадали два человека

ДТП
время публикации: 31 октября 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 16:13
В результате столкновения автобуса и легковушки на 89-й трассе пострадали два человека
Пресс-служба МАДА

На 89-й трассе, недалеко от перекрестка Мерон произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека.

Состояние одной из пострадавших (девушка примерно 20 лет) тяжелое, еще один человек (мужчина примерно 35 лет) получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Зив".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

ДТП на севере Израиля, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

ДТП в Негеве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

ДТП на 90-м шоссе, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии