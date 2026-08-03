ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист

Утром 3 августа на 60-й трассе около "Британского полицейского участка", к северу от Рамаллы, в Самарии, произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мотоциклист.

Пострадавший, 25-летний мужчина, доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.