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Израиль

ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 03 августа 2026 г., 06:33 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 07:19
ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист
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ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 3 августа на 60-й трассе около "Британского полицейского участка", к северу от Рамаллы, в Самарии, произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мотоциклист.

Пострадавший, 25-летний мужчина, доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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