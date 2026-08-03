В Раанане пройдут военные учения

Вечером в понедельник, 3 августа, в Раанане начнутся военные учения, которые продлятся до утра вторника.

В ходе учений будет использоваться осветительное оборудование, в городе ожидается интенсивное движение военнослужащих, военной техники и машин экстренных служб.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки на 2026 год и не связаны с каким-либо происшествием в сфере безопасности.