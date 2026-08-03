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Израиль

В Раанане пройдут военные учения

Учения
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 августа 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 06:01
В Раанане пройдут военные учения
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В Раанане пройдут военные учения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером в понедельник, 3 августа, в Раанане начнутся военные учения, которые продлятся до утра вторника.

В ходе учений будет использоваться осветительное оборудование, в городе ожидается интенсивное движение военнослужащих, военной техники и машин экстренных служб.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что учения были запланированы заранее в рамках программы подготовки на 2026 год и не связаны с каким-либо происшествием в сфере безопасности.

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