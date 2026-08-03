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Израиль

Бывший высокопоставленный ликудник подозревается в финансовых махинациях

Коррупция
Расследование
Ликуд
время публикации: 03 августа 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 13:34
Бывший высокопоставленный ликудник подозревается в финансовых махинациях
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Бывший высокопоставленный ликудник подозревается в финансовых махинациях
Avshalom Sassoni/Flash90

Отдел по борьбе с экономической преступностью в составе подразделения "ЛАХАВ-433" совместно со следственным отделом управления по делам о банкротстве при министерстве юстиции задержал бывшего подрядчика, который с 2012 года проходит процесс банкротства, и еще нескольких подозреваемых в финансовых махинациях.

Как сообщает новостная служба "Кан", в числе подозреваемых – бывший депутат Кнессета, являющийся функционером "Ликуда", и несколько предпринимателей.

По версии следствия, основной подозреваемый скрыл принадлежащие ему права на несколько объектов недвижимости общей стоимостью в десятки миллионов шекелей и вывел находившиеся под его контролем активы, нарушив обязанность декларировать их в рамках процедуры банкротства.

Следствие полагает, что известный подрядчик продавал недвижимость связанным с ним лицам по существенно заниженным ценам. Впоследствии эти лица перепродавали объекты третьим лицам уже по рыночной или более высокой стоимости, передавали вырученные средства подозреваемому и получали за это денежное вознаграждение.

По версии следователей, таким образом подозреваемые смогли незаконно получить миллионы шекелей.

Израиль
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