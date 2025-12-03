x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, его состояние критическое

ДТП
время публикации: 03 декабря 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 18:19
В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, его состояние критическое
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Дерех Ат-Тур (Шмуэль Бен Адая) автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 70 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Позднее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водитель, 37-летний житель квартала Ат-Тур, вернулся на место аварии и добровольно сдался полиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook