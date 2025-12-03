В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, его состояние критическое

На улице Дерех Ат-Тур (Шмуэль Бен Адая) автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 70 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Позднее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водитель, 37-летний житель квартала Ат-Тур, вернулся на место аварии и добровольно сдался полиции.