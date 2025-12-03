В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, его состояние критическое
время публикации: 03 декабря 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 18:19
На улице Дерех Ат-Тур (Шмуэль Бен Адая) автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 70 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Позднее пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водитель, 37-летний житель квартала Ат-Тур, вернулся на место аварии и добровольно сдался полиции.