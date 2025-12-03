x
03 декабря 2025
Израиль

БАГАЦ отклонил назначение Бен-Хамо на пост контролирующего расследование вокруг военной прокуратуры

время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 17:38
Yonatan Sindel/Flash90

В среду, 3 декабря, Высший суд справедливости признал недействительным назначение судьи Йосефа Бен-Хамо на должность контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры и экс-главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Решение было принято единогласно.

В решении судьи Ицхака Амита говорится, что кандидат, предложенный министром юстиции Яривом Левиным, не соответствует установленным судом критериям. В частности, Бен-Хамо в данный момент не является государственным служащим.

Контроль за расследованием вокруг военной прокуратуры был поручен судье в отставке Йосефу Бен-Хамо министром юстиции Яривом Левиным, который считает, что без контроля существует реальная опасность вмешательства в расследование по делу Томер-Йерушалми.

