Завершен первый курс командиров отделений ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим"

время публикации: 03 декабря 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 08:44
Завершен первый курс командиров отделений ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим"
Во вторник, 2 декабря, состоялась церемония завершения первого курса командиров отделений для ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа "Хашмонаим".

Около 70 курсантов прошли подготовку командования отделением во время боя в застроенной и на открытой местности, навигации и других навыков, а также приняли участие в боевых действиях в секторе Газы.

Решение о создании бригады было принято вечной 2024 года, формирование первичного командного состава было завершено в декабре того же года, а в январе 2025 года бригада приняла первых призывников.

Первая рота бригады в июне 2025 года начала принимать участие в боевых действиях в секторе Газы

